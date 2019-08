Ultrà della Lazio ucciso a Roma: colpito alle spalle da sparo in testa

Fabrizio Piscitelli, l’ex ultrà laziale noto come Diabolik ucciso oggi in un agguato a Roma, è stato colpito a freddo, di spalle, con uno sparo in testa all’altezza dell’orecchio che gli è stato fatale. L’uomo si trovava al Parco degli Acquedotti, storica area verde in zona Tuscolano.

Gli inquirenti sono al lavoro per individuare l’autore o gli autori dell’agguato, e per scoprire il movente di un omicidio che sembra pianificato. Piscitelli aveva avuto in passato problemi giudiziari legati alla droga.

Piscicelli, a quanto si apprende da fonti investigative, era seduto su una panchina al parco con un altro uomo non identificato, quando è stato avvicinato alle spalle dal killer che ha esploso un colpo alla nuca, uccidendolo sul colpo. L’uomo che era con lui dopo l’agguato si è dileguato, ed è ovviamente ricercato in queste ore. AGI

