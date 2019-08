Tre impianti chiusi, la Sicilia sull'orlo dell'emergenza rifiuti

Una nuova corsa contro il tempo per salvare la Sicilia dall'ennesima emergenza rifiuti. A ridosso di Ferragosto, infatti, l'Amministrazione regionale e i Comuni si ritrovano a fronteggiare la chiusura di tre impianti e l'operatività a mezzo servizio di un quarto impianto.

Come riportato da Giacinto Pipitone in un articolo oggi sul Giornale di Sicilia, nel Trapanese, nel Catanese e nell'Agrigentino la situazione potrebbe ben presto diventare fuori controllo. Preoccupazione anche per le note e affollate località turistiche di San Vito Lo Capo e Marsala.

Intanto il Comune di Palermo continua a trattare con la Regione. La sesta vasca di Bellolampo è satura e lo smaltimento dei rifiuti nel Catanese costa decine di milioni. Soldi che il Comune non ha. L'assessore regionale Alberto Pierobon, intanto, assicura che entro una settimana, in assenza di intoppi quali incendi o malfunzionamenti, l'emergenza in tutta la Sicilia dovrebbe rientrare.

L'articolo completo nell'edizione del Giornale di Sicilia oggi in edicola.

