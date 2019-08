Ufficio scolastico della Sicilia, Raffaele Zarbo è il nuovo direttore

Nominato dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca come nuovo direttore dell’Ufficio scolastico regionale della Sicilia il dirigente dell’ufficio scolastico di Agrigento Raffaele Zarbo. La notizia riportata in esclusiva in un articolo di Alessandra Turrisi sul Giornale di Sicilia di oggi.

Compiacimento è stato espresso dal presidente reggente del Consorzio universitario di Agrigento Giovanni Di Maida, che, a nome anche dell’intero consiglio di amministrazione del Consorzio, riconosce e apprezza le doti professionali, culturali e umane di Raffaele Zarbo "le cui capacità manageriali e organizzative - spiega Di Maida - testimoniate nel proficuo lavoro svolto a capo dell’Ufficio scolastico agrigentino, saranno allo stesso modo al pari dell’impegno e della dedizione, profuse nell’importante incarico direzionale assegnatogli in ambito regionale. La direzione di Raffaele Zarbo dell’Ufficio scolastico regionale non potrà che giovare al comparto della scuola e dell’istruzione in Sicilia, settore fondante e determinante del progresso della società civile".

