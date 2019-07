Ultraleggero precipita sulla Genova-Gravellona Toce, muore il pilota

Un aereo ultraleggero è precipitato sull'autostrada A26 Genova-Gravellona Toce, nei pressi di San Michele a pochi metri prima dallo svincolo con l'A21 Torino-Piacenza.

Nonostante gli immediati soccorsi del 118, per il pilota non c'è stato nulla da fare. Lo schianto, sulla corsia di emergenza, non ha coinvolto i veicoli in transito. Gli automobilisti che hanno assistito alla scena hanno riferito di una manovra improvvisa prima dello schianto.

Sul posto sono intervenuti anche vigili del fuoco e polizia stradale. Il traffico è stato deviato sulla corsia di sorpasso.

