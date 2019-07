Carabiniere ucciso, il gip convalida il fermo dei due americani

Restano in carcere Elder Finnegan Lee e Christian Gabriel Natale Hjort, i due cittadini americani accusati dell’omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri, Mario Cerciello Rega.

Il gip di Roma Chiara Gallo ha convalidato il fermo così come sollecitato dalla Procura. I due sono accusati di concorso in omicidio e tentata estorsione.

Da fonti investigative si è appreso che il vice brigadiere dei carabinieri, Mario Cerciello Rega, poi ucciso con otto coltellate, e il suo collega Andrea Varriale non hanno sparato anche perchè non ne avrebbero avuto il tempo.

E’ avvenuto tutto in maniera molto rapida, secondo quanto si apprende da fonti investigative, e mentre la pattuglia in borghese si è presentata all’appuntamento, altre auto dei carabinieri sarebbero state dislocate in zona, a distanza, pronte a intervenire.

