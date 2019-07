Oggi lo sciopero aereo, in Sicilia cancellati 22 voli Alitalia

Dopo il mercoledì nero di treni, bus e metro, oggi tocca a scioperare è il trasporto aereo. Una protesta ridotta, da 24 a 4 ore, ma di certo causerà non pochi problemi ai viaggiatori in partenza per questo ultimo venerdì di luglio.

Alitalia ha cancellato da e per Palermo e Catania in totale 22 voli, tutti compresi nella fascia oraria fra le 8 e le 12. A livello nazionale, invece, sono 113 quelli cancellati. Ecco i voli cancellati in Sicilia:

Da e per Palermo sono stati cancellati otto voli: AZ1762 Palermo-Milano Linate delle 8.10; AZ1765 Milano Linate Palermo delle 10.20; AZ1767 Palermo Milano Linate delle 11.10; AZ1772 Milano Linate Palermo delle 8; AZ1781 Roma Fiumicino-Palermo delle 11.15; AZ1782 Palermo-Roma Fiumicino delle 8.25; AZ1784 Palermo Roma-Fiumicino delle 10; AZ1785 Roma Fiumicino-Palermo delle 8.

Quattordici i voli cancellati da e per Catania: AZ1702 Catania-Milano Linate; AZ1710 Catania-Roma Fiumicino; AZ1711 Roma Fiumicino-Catania; AZ1713 Milano Linate-Catania; AZ1714 Catania-Milano Linate; AZ1715 Milano Linate-Catania; AZ1721 Milano Linate-Catania; AZ1724 Catania-Roma Fiumicino; AZ1730 Catania-Roma Fiumicino; AZ1739 Roma Fiumicino-Catania; AZ1745 Roma Fiumicino-Catania; AZ1747 Catania-Milano Linate; AZ1756 Catania-Roma Fiumicino.

