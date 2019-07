Truffe sulle assicurazioni online, vittime anche in Sicilia

Assicurazioni false stipulate on line su siti pirata. Il fenomeno è dilagante e riguarda anche la Sicilia. L'ennesima truffa è stata scoperta poche settimane fa a Pachino, come racconta Angelo Meli in un approfondimento sul Giornale di Sicilia in edicola.

In questo caso la vittima è una signora che aveva stipulato una polizza Rc auto online, con uno sconto del 30 per cento, ma è stata multata perchè la compagnia era inesistente, dunque non aveva alcuna assicurazione.

Nei giorni scorsi, inoltre, una maxioperazione contro le truffe assicurative online è sfociata nella denuncia di cinque persone e il sequestro di 222 siti web specializzati nel piazzare via internet polizze assicurative false ad automobilisti, proprietari di case e di natanti. Complessivamente sarebbero state vendute polizze per circa 700mila euro.

Sul Giornale di Sicilia anche i consigli per non cadere nelle truffe.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE