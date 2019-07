Fermo, bimba di 4 anni rischia di annegare in piscina: è grave

Una bimba di 4 anni è sfuggita al controllo dei genitori e ha rischiato di annegare nella piscina di un centro vacanze a Porto Sant'Elpidio, in provincia di Fermo.

La piccola è stata notata da uno dei bagnanti, dopo alcune ricerche, con il volto sott'acqua: i soccorritori del 118 e della Croce verde l’hanno rianimata con massaggio cardiaco.

Poi è stata intubata e trasferita in eliambulanza, in condizioni molto gravi, al materno infantile Salesi di Ancona dov'è ricoverata in prognosi riservata. Sul posto anche una pattuglia del Radiomobile dei carabinieri per ricostruire sull'accaduto. ANSA

