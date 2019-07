Arrestato per droga Alessio Bruno: partecipò a Temptation Island

I poliziotti della Squadra Mobile di Roma hanno arrestato Alessio Bruno, 31 anni, diventato famoso per aver partecipato a Temptation Island nel 2017. L’indagine dei «Falchi» della Mobile ha portato all’individuazione di Bruno che, secondo quanto si apprende, avrebbe messo in piedi una fiorente attività di spaccio di cocaina, che gli avrebbe consentito di condurre una vita agiata, nonostante non avesse alcun lavoro.

Il 31enne è stato fermato su via Tiburtina, a bordo della sua auto, mentre sarebbe stato sul punto di cedere 3 dosi di cocaina ad un acquirente. La successiva perquisizione avrebbe permesso agli agenti di trovare ulteriori 48 dosi, nascoste nell’aletta parasole dell’auto, e nell’appartamento del giovane, e pronte per essere spacciate. Inoltre sarebbero stati trovati anche 7000 euro, in banconote di vario taglio, probabilmente frutto della cessione di droga. Il totale della droga sequestrata ammonta a circa 20 grammi.

