Morto ad Ascoli commerciante palermitano, zio di Eleonora Abbagnato

È morto ad Ascoli Piceno Alessio Abbagnato, commerciante di origini palermitane molto noto nonché zio della celebre ballerina Eleonora Abbagnato.

Alessio Abbagnato, 54 anni, è morto per un malore improvviso la notte fra il 14 e il 15 luglio. Il commerciante era titolare ad Ascoli del negozio "People", noto marchio di abbigliamento.

"Il nostro viaggio insieme indimenticabile zio amico per sempre mi confiderò a te e tu mi ascolterai - scrive Eleonora Abbagnato in ricordo dello zio - Ti volevo tanto bene. Venivi da me per sfogarti ed ho cercato d aiutarti ogni volta che ho potuto e adesso non ci sei più e io come farò ci vorrà tempo ma l'amore infinito dentro al mio cuore rimarrà per sempre. Non ci voglio credere".

Tanti sui social i messaggi di dolore per la sua morte. "La Confcommercio-Delegazione di Ascoli Piceno si unisce alla costernazione e al dispiacere generale per l'improvvisa scomparsa del noto imprenditore commerciale Alessio Abbagnato, titolare della ditta People. La Confcommercio porge le più sentite condoglianze alla famiglia ed in particolare alla consorte, signora Patrizia Leanza, con la quale ha avuto occasione di condividere recentemente alcune iniziative comuni sulle problematiche del settore".

I funerali si svolgeranno oggi, alle 15.30, presso la Parrocchia di San Pietro Martire, ad Ascoli Piceno.

