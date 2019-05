Incidenti sul lavoro, bollettino di guerra in Sicilia: 3 operai morti in poche ore a Scicli, Marsala e Porto Empedocle

Tre incidenti sul lavoro in poche ore in Sicilia. Tre vite spezzate a Scicli, Marsala e Porto Empedocle.

L'ultimo caso questa notte nel comune agrigentino, dove un operaio di 65 anni ha perso la vita nello stabilimento dell'Italcali a Porto Empedocle, nella zona dove le navi vengono caricate di salgemma. Al lavoro le squadre dei vigili del fuoco di Agrigento per recuperare il corpo. Sul posto anche i carabinieri e il personale della Capitaneria di porto. Non si conoscono ancora le generalità dell'uomo né la dinamica della morte.

Un altro incidente mortale sul lavoro si è verificato ieri pomeriggio in contrada Ciappola a Marsala. A perdere la vita un 51enne, precipitato nel vuoto mentre stava montando un'antenna. L’uomo, un tecnico specializzato sarebbe morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che hanno constatato il decesso. Successivamente è arrivato il medico legale e la polizia per effettuare i rilievi. Il corpo si trova nella camera mortuaria dell'ospedale di Marsala in attesa di un esame autoptico più approfondito.

Un tragedia sul lavoro ieri anche nel Ragusano. Al trauma center dell'ospedale Cannizzaro di Catania, è morto Angelo Carbone, 21 anni, di Scicli. Il ragazzo ieri pomeriggio stava arando un terreno in contrada Balatelle, tra Scicli e Cava d'Aliga quando, per cause in via d'accertamento, la sua gamba si è incastrata nella fresa e poi il giovane è rimasto schiacciato dal macchinario.

