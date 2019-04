Maltempo, caduti alberi sulla SS 113 all'altezza di Falcone e Trappeto: interrotta la circolazione

Grande lavoro per gli operai dell'Anas che sono intervenuti più volte per liberare le strade da rami ed alberi su diverse strade statali a causa delle forti raffiche di veto di Scirocco.

In particolare sulla strada statale 113 per la caduta di un albero e di alcuni rami sul tracciato a Falcone. La strada è stata provvisoriamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, fra il km 60,500 e il km 61,500, a causa del per permettere agli operai di liberare la carreggiata.

Sempre sulla SS 113 è stato chiuso il tratto fra il km 302,900 e il 304,300, nella zona Trappeto , in prossimità dello svincolo con la A29 a causa di una decina di alberi che ostruiscono la carreggiata.

In entrambi i casi in tutti i casi polizia e carabinieri sono intervenuti per gestire la viabilità e ripristinare la normale circolazione nel più breve tempo possibile.

