Sequestra un bus pieno di studenti e gli dà fuoco: "Fermate le morti nel Mediterraneo"

"Voglio farla finita, vanno fermate le morti nel Mediterraneo". Queste le parole di Ousseynou Sy, autista 47enne di origini senegalesi che ha dato fuoco a un bus carico di studenti a San Donato, nel milanese. All'interno c'erano 51 ragazzini della scuola media Vailati di Crema insieme alle loro insegnanti. Grazie alla segnalazione di uno di loro è stato possibile richiedere l'aiuto immediato dei soccorsi e delle forze dell'Ordine. Tra i ragazzini a bordo solo qualche intossicato lieve. "Ci ha ammanettati e ci minacciava. Diceva che se ci muovevamo, versava la benzina e accendeva il fuoco. Continuava a dire che le persone in Africa muoiono e la colpa è di Di Maio e di Salvini. Poi i carabinieri ci hanno salvati", ha raccontato una studentessa.

L'autista, italiano dal 2004 con precedenti per guida in stato di ebbrezza e violenza sessuale, aveva minacciato di uccidersi. "Non si salverà nessuno" avrebbe detto Ousseynou Sy dopo aver sequestrato il mezzo ed essersi diretto verso l’aeroporto di Linate, secondo quanto ha riferito il comandante provinciale dei Carabinieri Luca De Marchis. Dopo esser stato bloccato, l’uomo è sceso dal pullman con in mano un accendino e ha dato poi fuoco al mezzo, mentre i carabinieri salvavano dalla parte posteriore i ragazzi dopo aver rotto i finestrini.

Dodici ragazzini e due adulti sono stati portati in ospedale per intossicazione ma fortunatamente sono tutti in codice verde, mentre uno degli adulti è stato trasportato in codice giallo alla clinica De Marchi.

"L'importante è che né gli scolari presenti né l'assistente scolastica abbiano riportato conseguenze" ha commentato il prefetto di Milano, Renato Saccone. "Lo conoscevamo - ha spiegato uno degli insegnanti che era con i ragazzi parlando dell'autista - Voleva arrivare sulla pista di Linate". L'uomo, sostiene il docente, ce l'aveva con il governo per le politiche sui migranti.

