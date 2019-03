Interventi sull'autostrada Palermo-Mazara: martedì modifiche alla viabilità

Nuovi interventi Anas lungo l'autostrada A29 “Palermo-Mazara del Vallo”. Martedì tra le 9.30 e le 16, sarà istituito un restringimento di carreggiata in direzione Palermo, con chiusura della corsia di sorpasso, dal km 3,300 al km 2,250, per il ripristino agli impianti elettrici, danneggiati in seguito a furti di cavi di rame, a servizio dei pannelli a messaggio variabile delle gallerie “Sferracavallo” e Isola delle Femmine”.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l'evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile sul sito web www.stradeanas.it oppure su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all'applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”.

Inoltre si ricorda che il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito, 800 841 148.

