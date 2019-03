Cade da un balcone mentre era in vacanza con i compagni di scuola, è grave

Uno studente di Varese in vacanza con alcuni compagni di scuola in Trentino è caduto dal terzo piano di un albergo a Vigo di Fassa. L'adolescente si trova ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Santa Chiara di Trento.

Sull'episodio, accaduto intorno alle 3 della mattina, indagano i carabinieri e tra le ipotesi c'è che il ragazzo stesse tentando di calarsi dal balcone. L'incidente ricorda una serie di altri fatti di cronaca che riguardano giovani e bambini in gita scolastica, anche se in questo caso si tratta invece, a quanto spiega il liceo, di una "vacanza di gruppo sulla neve", quindi organizzata autonomamente, anche se tra compagni di scuola.

Lo scorso maggio era caduta da una finestra a Napoli una studentessa milanese di 17 anni, riportando gravi ferite. Nello stesso mese una ragazza di 14 anni di Bolzano era stata salvata da un compagno di classe da un tentativo di violenza sessuale a Venezia, da parte di due o tre giovani. Nel gennaio del 2018 invece erano stati trenta i feriti tra bambini e ragazzi delle elementari e delle medie di Castellucchio (Mantova), quando un pullman dell'Azienda di autotrasporto pubblico provinciale Apam, adibito a scuolabus, era uscito di strada sulla via del ritorno a casa, forse per un malore dell'autista.

© Riproduzione riservata