Castelvetrano, decisa la data: il film su Matteo Messina Denaro al Selinus il 13 ottobre

Decisa anche la data della proiezione a Castelvetrano del film su Matteo Messina Denaro. Il Comune, in una nota, fa sapere che «con la disponibilità e l'ausilio logistico di Rai Cinema, Indigo Film e 01 Distribution film, darà corso alla proiezione del film Iddu, l'ultimo padrino nel salone del teatro Selinus il prossimo 13 ottobre». Il film sarà proiettato a pagamento alle 16, alle 18,30 e alle 21. In questo modo anche i cittadini di Castelvetrano potranno vedere il film senza spostarsi dal loro comune. Infatti, l'unico cinema del centro belicino non proietterà il film, come reso noto per primo dal Giornale di Sicilia: il proprietario, infatti, è il figlio dell'ex sindaco Antonio Vaccarino e sin dal primo momento ha detto che l'opera non è di suo interesse.

Nella foto di Giulia Parlato i due registi del film, Antonio Piazza e Fabio Grassadonia