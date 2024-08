Lo stile irresistibile di Alain Delon, l’emblema della seduzione francese

Delon era un volto ma anche un corpo: il manifesto che lo ritrae a torso nudo per Delitto in pieno sole del 1960 lancia la leggenda. In questo decennio di «mare e sole», l’attore non smette di incarnare, più o meno vestito, lo stile «da riviera», corpo muscoloso, liscio e abbronzato, asciugamano annodato con disinvoltura in vita. Il carisma fa il resto. In «La Piscina» (1969), l’eroe languido a bordo piscina contro Romy Schneider in costume da bagno corto aderente sarà indossato e imitato da un’intera generazione di uomini e ispirerà una pubblicità di Dior nel 2009.

Nell’ambito dello «Chic Parisian», l’eleganza parigina, Alain Delon mescola i classici con uno stile casual da playboy. Cravatte leggermente slacciate, camicia aperta al terzo bottone, colletto dell’impermeabile risvoltato, giacca portata sulla spalla. Il look Delon degli anni ‘60 e ‘70 è segnato da alcuni pezzi chiave: i pantaloni chinois alla caviglia, il cappotto di panno di lana con le spalle larghe, la polo nera casual, il tailleur sempre un pò largo, «perché non siamo mai eleganti quando non ci sentiamo a proprio agio,» riporta su Afp l’esperto americano di stile maschile Derek Guy su X. Il blouson che ha fatto storia, Internet lo chiama «Alain Delon Jacket»: l’emblematico giubbotto in shearling oversize, un «canadese» in versione a tre quarti, non abbandona Alain Delon dal 1965. Suo figlio maggiore, Anthony Delon, lanciò nel 1985 un brand di giacche di pelle, «Anthony Delon 1985», ispirato ai pezzi iconici. Ciò non migliorerà i suoi rapporti con il padre, che decide di sporgere denuncia per l’utilizzo in questa avventura commerciale delle loro iniziali comuni «AD».

Il primo smoking da sera è indossato da Alain Delon con una sciarpa di seta bianca e le donne più belle al braccio, come le attrici Mireille Darc, Romy Schneider, Nathalie Delon. Lo smoking nero, «è uno degli abiti che indosserà meglio per tutta la vita», osserva l’esperta di moda francese Sophie Fontanel. La sigaretta al centro delle labbra con il bocchino o in stile cowboy (come Clint Eatwood, come l’amico Jean Paul Belmondo con il sigaro): Alain Delon smise completamente di fumare nel 1985, all’età di 50 anni. Ma la sua storia d’amore con il tabacco continuò molto tempo dopo, con le sigarette «Alain Delon» che rimasero molto popolari in tutto il sud-est asiatico. Dal 1992 esiste una partnership tra l’attore e la British American Tobacco, colosso dell’industria del tabacco che fino al 2018 commercializzava sigarette a suo nome in Cambogia con lo slogan «Alain Delon, il gusto della Francia, paese dove si fumava da bambini».