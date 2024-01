Sandra Milo e l'atroce scherzo in diretta tv: «È grave, chi? Ciro? Ciro, Ciro...»

Solare, giunonica anzi maggiorata come si diceva negli anni ‘50, estrosa, Sandra Milo, morta oggi a 90, ha avuto una lunghissima carriera decidendo di fatto di non andare mai via dalle scene, se si pensa che l’ultimo programma tv è stato nel 2023 «Quelle brave ragazze» su Sky.

L’8 gennaio 1990 Sandra Milo fu vittima di un atroce scherzo televisivo a «L’amore è una cosa meravigliosa» su RaiDue: una telefonata la informava che il figlio Ciro era in gravi condizioni in seguito ad un incidente stradale.

È una delle telefonate più famose della storia della televisione. Sandrocchia ricevette una telefonata da una spettatrice e la reazione fu questa: «È grave, chi? Ciro? Ciro, Ciro...» l’urlo in lacrime dell’attrice che lasciò subito lo studio cercando informazioni sul figlio.

Una telefonata rimasta nella storia della televisione: in realtà si trattò di uno scherzo di cattivo gusto: ma la reazione di Sandra Milo diventando uno dei primi tormentoni della tv.