Film in Sicilia, pioggia di richieste ma i 6 milioni del bando non bastano

A farsi avanti sono state 54 case di produzione. Colossi del cinema nazionale e internazionale pronte a girare in Sicilia le loro pellicole o serie tv da proiettare poi su piattaforme come Sky, Rai e Netflix. Una vetrina per mettere in mostra il meglio e impiegare anche attori e maestranze della Sicilia. Solo che la Regione ora si ritrova con pochi spiccioli per finanziare le riprese. E il rischio è che molti progetti non ottengano i fondi sperati. A meno che non si riesca a dirottare su questa misura fondi finora rimasti nei cassetti e che si rischia di perdere.

Il bando con cui l’assessorato al Turismo ha offerto ai grandi produttori un contributo per girare nell’Isola è andato al di là di ogni attesa. Solo per la sezione cinema e serie tv sono arrivate 54 domande: il budget però è di appena 6 milioni e ciò significa che la Regione dovrà stilare una graduatoria assegnando le risorse solo ad alcuni.

