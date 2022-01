Morto a 92 anni Mariano Laurenti, fu il regista di Franco e Ciccio

Diventò grande e contribuì a far diventare grandi Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, diventando ad un certo punto il loro regista di riferimento. Se n'è andato oggi Mariano Laurenti, un grande del cinema italiano, morto a 92 anni. Nato a Roma il 15 aprile 1929, esordì come aiuto regista negli anni Cinquanta, affiancando professionisti come Mauro Bolognini, Mario Mattoli, Camillo Mastrocinque, Dino Risi e Steno, un altro gigante del cinema di quegli anni.

A poco a poco, diventò come detto il regista coppia Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, e fu anche il mentore di Nino D’Angelo che ebbe modo di dirigere in diversi suoi film.

Quello di Laurenti poi è un nome quando si ripensa alla rivalutata commedia sexy anni 70, e soprattutto c'è un titolo che si lega al suo nome, ovvero "Quel gran pezzo dell’Ubalda tutta nuda e tutta calda", con Pippo Franco e Edwige Fenech, campione d'incassi all'epoca ma anche censuratissimo, con il divieto ai minori di 18 anni inizialmente e solo nel 1990 poi riprodotto integralmente.