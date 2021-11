Cinema, tutti i film in uscita a novembre

Titoli molto attesi al cinema per il mese di novembre. I Molti Santi del New Jersey, Ultima notte a Soho, e il visionario Annette di Léos Carax, Eternals, Encanto sono soltanto alcuni dei titoli che richiameranno nelle sale grandi e piccini. Ma sono molte altre le pellicole degne di nota.

Claudio Baglioni - In questa storia che è la mia - 2 novembre: Documentario sul cantante italiano, ripreso durante lo spettacolo teatrale registrato al Teatro dell'Opera di Roma.

La pittrice e il ladro - 2 novembre: Documentario sul legame tra la pittrice Barbora Kysilkova e il ladro che ha rubato i suoi quadri.

Eternals - 3 novembre: Eternals mette in campo una squadra di supereroi nel Marvel Cinematic Universe. Nel cast, Richard Madden nella parte dell'onnipotente Ikaris, Gemma Chan nel ruolo dell'amante dell'umanità Sersi, Kumail Nanjiani come interprete di Kingo, dotato di poteri cosmici. Tra gli attori anche Lauren Ridloff, Brian Tyree Henry, Salma Hayek, Lia McHugh, Don Lee, Barry Keoghan e Angelina Jolie nel ruolo della feroce guerriera Thena. La regia è del premio Oscar Chloé Zhao.

Il bambino nascosto - 3 novembre: Film drammatico di Roberto Andò con protagonisti Silvio Orlando e Giuseppe Pirozzi.

Io sono Babbo Natale - 3 novembre: Commedia con protagonisti Marco Giallini e Gigi Proietti (ultimo film prima del decesso).

Agente Speciale 117 al servizio della Repubblica - Allerta rossa in Africa nera - 4 novembre : Nuovo capitolo della saga avventurosa con Jean Dujardin.

Antigone - 4 novembre: Film diretto da Sophie Deraspe, con Nahéma Ricci e Rawad El-Zein.

Dovlatov - I libri invisibili - 4 novembre: Film biografico sulla vita dello scrittore russo Sergej Dovlatov.

I Molti Santi del New Jersey - 4 novembre: Ambientato negli anni '60 durante le sommosse di Newark. Una commedia interpretata da Michael Gandolfini, Alessandro Nivola, Vera Farmiga, Leslie Odom Jr., Jon Bernthal, John Magaro, Billy Magnussen e Ray Liotta.

La scelta di Anne - L'Événement - 4 novembre: Film diretto da Audrey Diwan, con Anamaria Vartolomei e Kacey Mottet Klein.

Ultima notte a Soho - 4 novembre: Film drammatico di Edgar Wright. Interpretato da Thomasin McKenzie, Anya Taylor-Joy, Matt Smith, Terence Stamp, Sunnove Karlsen, Rita Tushingham, Diana Rigg e Michael Ajao.

Yaya e Lennie - The Walking Liberty - 4 novembre: Film d'animazione diretto da Alessandro Rak.

Napoleone. Nel nome dell'arte - 4 novembre. Si tratta di un documentario che racconta l'esilio di Napoleone a Sant'Elena. Diretto da Giovanni Piscaglia, con Jeremy Irons.

Carla - Il film- 8 novembre: Film su Carla Fracci diretto da Emanuele Imbucci. Interpretato da Alessandra Mastronardi, Stefano Rossi Giordani, Paola Calliari, Euridice Axén, Léo Dussollier, Valentina Romani e Maurizio Donadoni.

The French Dispatch - 11 novembre: The French Dispatch di Wes Anderson ha un supercast che comprende Benicio Del Toro, Adrien Brody, Tilda Swinton, Léa Seydoux, Frances McDormand, Timothée Chalamet, Jeffrey Wright, Mathieu Amalric, Bill Murray, Owen Wilson, Liev Schreiber, Elisabeth Moss, Edward Norton, Willem Dafoe, Saoirse Ronan e Anjelica Huston.

3/19 - 11 novembre: Film drammatico diretto da Silvio Soldini, con Kasia Smutniak e Francesco Colella.

Chi è senza peccato - The Dry - 11 novembre: Film drammatico diretto da Robert Connolly, con Eric Bana e Martin Dingle Wall.

L'Uomo nel Buio: Man In The Dark - 11 novembre: Stephen Lang nei panni dell'ex marine cieco.

Per tutta la vita - 11 novembre: Commedia diretta da Paolo Costella. Commedia interpretata da Claudia Gerini, Ambra Angiolini, Fabio Volo, Carolina Crescentini, Filippo Nigro, Ignazio Oliva, Renato Scarpa ed Euridice Axén.

Un anno con Salinger - 11 novembre: Film drammatico diretto da Philippe Falardeau. Interpretato da Margaret Qualley, Sigourney Weaver, Douglad Booth, Seana Kerslake, Jonathan Dubsky, Colm Feore, Leni Parker e Yanic Truesdale.

Zlatan - 11 novembre: La vita e la carriera del calciatore Zlatan Ibrahimovic, film biografico. Interpretato da David S. Lindgren, Emmanuele Aita, Hakan Bengtsson, Cedomir Glisovic, Granit Rushiti, Merima Dizdarevic e Didrick Gillstedt.

Zappa - 15 novembre: Documentario sul musicista Frank Zappa.

Ghostbusters: Legacy - 18 novembre: È il sequel diretto dei film originali. Diretto da Jason Reitman, figlio del regista originale di Ghostbusters Ivan Reitman, il film è interpretato da Carrie Coon, Finn Wolfhard, Mckenna Grace, Paul Rudd, Bokeem Woodbine, Celeste O'Connor e Logan Kimì, e vede anche il ritorno di membri del cast originale come Annie Potts, Sigourney Weaver, Ernie Hudson, Dan Aykroyd e Bill Murray.

Ainbo - Spirito dell'Amazzonia - 18 novembre: Film d'animazione.

Annette - 18 novembre: Il nuovo film drammatico di Léos Carax. Interpretato da Adam Driver, Marion Cotillard, Simon Helberg, Rebecca Dyson-Smith, Lila Fukusima, Natalie Jackson Mendoza, Ron Mael e Kiko Mizuhara.

La persona peggiore del mondo - 18 novembre: Film drammatico diretto da Joachim Trier, con Renate Reinsve e Anders Danielsen Lie.

My Hero Academia: World Heroes Mission - 18 novembre: Film d'animazione.

Promises - 18 novembre: Film di Amanda Sthers.

Sotto le stelle di Parigi - 18 novembre: Film drammatico diretto da Claus Drexel, con Catherine Frot e Mahamadou Yaffa.

Frida Kahlo - 22 novembre: Documentario sulla pittrice messicana.

Encanto - 24 novembre: Encanto è la storia dei Madrigal, una famiglia che vive al riparo tra le montagne colombiane, in una casa magica dentro una città palpitante di vita. Il film è diretto da Byron Howard (Zootropolis, Rapunzel) e Jared Bush (co-regista di Zootropolis), co-regia di Charise Castro Smith (The Death of Eva Sofia Valdez) e prodotto da Clark Spencer e Yvett Merino.

È stata la mano di Dio - 24 novembre: Paolo Sorrentino dirige il film drammatico interpretato da Filippo Scotti, Toni Servillo, Teresa Saponangelo, Marlon Joubert, Luisa Ranieri Renato Carpentieri e Massimiliano Gallo.

Resident Evil: Welcome to Raccoon City - 25 novembre: Si tratta di un ritorno alle origini del celebre franchise Resident Evil. Johannes Roberts dirige il film horror interpretato da Kaya Scodelario, Robbie Amell, Hannah John-Kamen, Neal McDonough, Tom Hopper, Donal Logue, Avan Jogia, Lily Gao e Stephannie Hawkins.

America Latina - 25 novembre: Film diretto da Damiano e Fabio D'Innocenzo. Un thriller interpretato da Elio Germano, Astrid Casali, Sara Ciocca, Maurizio Lastrico, Carlotta Gamba, Federica Pala, Filippo Dini e Massimo Wertmuller.

Una famiglia mostruosa - 25 novembre: Commedia fantastica diretta da Volfango De Biasi. Film interpretato da Massimo Ghini, Lucia Ocone, Pasquale Petrolo, Ilaria Spada, Paolo Calabresi, Cristiano Caccamo, Emanuela Rei e Barbara Bouchet.

Trafficante di virus - 29 novembre: Film drammatico diretto da Constanza Quatriglio, con Anna Foglietta e Paolo Calabresi.

