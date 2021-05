Svelata la nuova data: la notte degli Oscar 2022 si svolgerà il 27 marzo a Los Angeles

Tornerà al Dolby Theatre di Los Angeles la 94esima cerimonia di consegna degli Oscar del cinema. L’Academy ha svelato la prossima data: il 27 marzo.

Per essere candidati, i film dovranno essere nelle sale nei 10 mesi tra marzo e dicembre di quest’anno.

Un ritorno alla tradizione per la notte più attesa di Hollywood, dopo il terremoto provocato dalla pandemia che non ha certo risparmiato il cinema. Alla 93esima edizione, suddivisa in diverse location e con collegamenti virtuali, ha trionfato il film «Nomadland» di Chloè Zhao. Ma il pubblico non ha gradito lo spettacolo come dimostra il crollo degli ascolti del 58,3% rispetto al 2020.

© Riproduzione riservata