Cinema, Andò: "A febbraio pronto il film 'Il bambino nascosto', ma aspetteremo le sale"

Sarà pronto "a metà febbraio" Il bambino nascosto, il nuovo film di Roberto Andò, tratto dal suo romanzo edito per La Nave di Teseo. A dirlo all’Ansa, lo stesso regista, in questi giorni impegnato al montaggio della pellicola e che per lo Stabile di Napoli ha firmato anche la regia dello spettacolo "Piazza degli eroi" da Thomas Bernhard, al debutto sabato 23 gennaio su Rai5.

"Sono riuscito a finire le riprese sul set ad agosto - racconta il regista -. Ma a questo punto penso che il film uscirà in autunno, quando, speriamo, le sale potranno riaprire. Non ho nulla contro le piattaforme - precisa - La pandemia ha solo accelerato un processo che era già in corso. Ma culturalmente, proprio per non accentuare quel distacco e puntellare il rapporto con il pubblico, in questo momento dobbiamo difendere le sale, stare accanto agli esercenti".

Girato a Napoli e prodotto da BiBi Film e Rai Cinema, il film racconta di Gabriele Santoro, professore di pianoforte al conservatorio San Pietro interpretato da Silvio Orlando, e di un bambino di dieci anni che una mattina si intrufola nel suo appartamento. Piattaforme e sale, aggiunge Andò, "sono due stagioni diverse. Ma per me il cinema, per il significato sociale e culturale che ha, è in sala". ANSA

© Riproduzione riservata