Cinema, Matt Damon nel cast di "Thor: Love and Thunder"

Matt Damon si è unito al cast di "Thor: Love And Thunder". Si tratta del quarto film della saga su Thor, il dio del tuono interpretato da Chris Hemsworth e prodotto dai Marvel Studios. La pellicola fa parte della cosiddetta Fase 4 del Marvel Cinematic Universe. La Walt Disney Pictures distribuirà "Thor: Love and Thunder" in tutto il mondo, con una data di uscita nelle sale USA prevista per ora per il 5 novembre 2021.

Diretto e scritto da Taika Waititi, protagonisti del cast sono Natalie Portman, Chris Hemsworth, Tessa Thompson e adesso appunto Damon. Il 50enne attore statunitense è arrivato a Sydney, Australia, dove rimarrà in quarantena per due settimane prima dell’inizio delle riprese.

"Sono molto elettrizzato perchè l'Australia sarà la casa mia e della mia famiglia per i prossimi mesi", Damon ha riferito ai media locali. Non è ancora chiaro in che parte Damon è stato chiamato a calarsi; in precedenza aveva avuto un piccolo cameo in "Thor: Ragnarok". ITALPRESS

© Riproduzione riservata