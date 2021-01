"Via Trump da Mamma, ho riperso l'aereo": Culkin favorevole

Via Trump da 'Mamma, ho riperso l'aereo: mi sono smarrito a New York (Home Alone 2: Lost in New York)', il film del 1992 sequel di 'Mamma, ho perso l’aere0'.

La petizione per rimuovere la scena in cui appare brevemente il magnate ha cominciato a girare sui social media ed è stata sottoscritta anche dal protagonista Macaulay Culkin, nel film con il ruolo del protagonista Kevin McCallister.

"Petizione - si legge in un tweet - per sostituire Trump in Home Alone 2 con il 40enne Macaulay Culkin". "Affare fatto", ha risposto l’attore. L’attuale presidente compare nella scena all’interno del Plaza Hotel, di cui all’epoca era proprietario, ed indica a Kevin come raggiungere la reception.

In un’intervista lo scorso dicembre il regista Chris Columbus dichiarò che Trump aveva insistito per avere la parte in cambio dell’autorizzazione a filmare nel suo hotel. ANSA

