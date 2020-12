Cinema: la Warner Bros annuncia il terzo capitolo di "Wonder Woman"

Il terzo e ultimo capitolo della saga di Wonder Woman si farà. Dopo la buona apertura Usa - al botteghino e in streaming - di "Wonder Woman 1984", che negli States ha incassato 16,7 milioni di dollari dal giorno di Natale, la Warner Bros ha annunciato che realizzerà il terzo ed ultimo film della trilogia.

Torneranno sia l’attrice Gal Gadot sia la regista Patty Jenkins. Quest’ultima sarà anche sceneggiatrice del film. Wonder Woman, prima eroina femminile della DC Comics, è uno dei personaggi-icona dell’universo della DC Comics (che si contrappone a quello della Marvin) insieme a Batman e Superman.

L’uscita in Italia di "Wonder Woman 1984", sequel di "Wonder Woman" del 2017, è previsto per il 28 gennaio 2021. AGI

© Riproduzione riservata