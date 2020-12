Da Cenerentola a Soul, Natale di cinema in tv per i ragazzi: tutti i film in programma

Tanto Disney, dalle reti generaliste al debutto del nuovo film Pixar Soul su Disney+, dai Moschettieri di Veronesi su Sky, a Harry Potter su Canale 5, senza dimenticare il revival dei cult natalizi e una ricca squadra di angeli sui generis, trolls, principesse e figli di Babbo Natale, riempiono i palinsesti di canali tv e piattaforme per le Feste destinati e bambini e ragazzi.

La casa Madre di Topolino, è protagonista sulla Rai in prima serata nella settimana di Natale, su Rai1 con Cenerentola, la Bella e la bestia, Biancaneve e su Rai2 con Alla ricerca di Nemo, Alla ricerca di Dory, Gli Aristogatti.

Su Disney+ arriva, come stella dell’offerta festiva, dal 25 dicembre, il nuovo film Pixar che ha 'saltato', per il coronavirus, le sale, Soul di Pete Docter, su Joe, un insegnante di musica di scuola media e pianista jazz che si trova per uno scherzo del destino in un percorso di riassegnazione di anima/personalità.

Tra le altre proposte, sono già disponibili, «Fata Madrina Cercasi», con Isla Fisher nei panni di una fata in missione nel mondo reale; Lego Star Wars - Christmas Special, Noelle con Anna Kendrick nella parte di una figlia di Babbo Natale, Mulan live action e High School Musical: The Musical: Lo Speciale di Natale. Dal sei gennaio ci sarà invece l’altro titolo Pixar dell’anno, la commedia fantasy Onward - Oltre la Magia di Dan Scanlon. Full immersion fra animazione e cult sulle reti Mediaset: da Harry Potter e i doni della morte, prima parte (22 dicembre) e seconda (26 dicembre) in prima serata su Canale 5, al fuoco di fila di titoli, in particolare tra il 24 e il 26 dicembre, da mattina a sera su Italia1, con fra gli altri tre film di Balto, due di Pippi Calzelunghe e Dennis La Minaccia, Il Grinch e Polar Express.

Su La7 c'è in prima serata il 24 dicembre «Le Avventure Di Tin-Tin - Il Segreto Dell’Unicorno», adattamento animato filmato da Steve Spielberg dai fumetti di Hervé. Su Sky, oltre alla valanga di film del canale pop up Sky Cinema Christmas (da Il Figlio di babbo Natale a Fuga dal Natale), su Sky Cinema spazio in prima serata il 24 dicembre agli gnomi canterini di Trolls World Tour.

Il 25 dicembre c'è il debutto assoluto di Uno di Tutti per 1 - 1 per tutti di Giovanni Veronesi, nuova avventura dei moschettieri interpretati da Pierfrancesco Favino, Valerio Mastandrea e Rocco Papaleo nel sequel di Moschettieri del re - La penultima missione. Il 26 invece sarà la volta di Dolittle, con Robert Downey Jr e il 6 gennaio degli Youtuber italiani idoli dei più piccoli nel loro primo film, Me contro Te: il film - La vendetta del signor S. Nel mare magnum di Netflix fra le novità, ha già conquistato pubblico e critica Jingle, Jangle: Un’avventura natalizia con Forest Whitaker magico giocattolaio.

Kurt Russell e Goldie Hawn tornano Babbo Natale e signora Natale in Qualcuno salvi il Natale 2. In Natale in città con Dolly Parton, la stella della musica country (e cofinanziatrice del vaccino contro il covid Moderna) si cala nei panni di un angelo impegnato in un compito difficile. Spazio anche alle nuove avventure delle due gemelle interpretate da Vanessa Hudgens, in Nei panni di una principessa: Ci risiamo!.

Su Amazon Prime video, fra gli altri si può rivedere il dittico cult con Jim Carrey Ace Ventura L’acchiappanimali e Ace Ventura Missione Africa. Fra le new entry, sono già disponibili 10 giorni con Babbo Natale con Diego Abatantuono nei panni di un uomo convinto di essere Santa Claus; la nuova versione del classico della letteratura per i ragazzi, il giardino segreto con Colin Firth, e il 30 dicembre arriverà Hotel Transylvania 3- Una vacanza mostruosa.

Per gli adolescenti in vena di romanticismo, invece, dal 22 dicembre, After 2 e A un metro da te. Fra le altre piattaforme, Rakuten, ha tra i propri titoli, Dreambuilders - La fabbrica dei sogni (disponibile dal 24 dicembre), film animato con protagonista la piccola Minna, capace di entrare nel mondo onirico di chi la circonda.

Chi è in vena di classici vecchi e nuovi, può trovare su Infinity, Prime Video, Chili, Timvision, Rakuten Tv, titoli come Mamma Ho perso l’aereo e Nightmare Before Christmas.

