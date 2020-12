Cinema: addio all'attrice Pamela Tiffin, star di Hollywood

La star del cinema americano e italiano Pamela Tiffin è morta all’età di 78 anni per cause naturali in un ospedale di New York. Lo ha reso noto la figlia Echo Danon, anche lei attrice.

Aveva ricevuto le nomination ai Golden Globe per le interpretazioni nei suoi primi due film, entrambi usciti nel 1961: come esordiente più promettente per Summer and Smoke e come miglior attrice non protagonista nella satira di Billy Wilder sulla guerra fredda One, Two, Three.

Lavorò con grandi attori americani come Burt Lancaster e Paul Newman ma anche con grandi star italiane come Marcello Mastroianni (Oggi, domani, dopodomani, 1965), Vittorio Gassman (The Archangel, 1969) e Franco Nero (The Fifth Cord, 1971, e Deaf Smith & Johnny Ears, 1973). Finì la sua carriera recitando prevalentemente in altri film italiani.

