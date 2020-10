Morto a 90 anni Sean Connery, il leggendario 007 James Bond

È morto a 90 anni Sean Connery. Fu il volto cinematografico più celebre di James Bond, nella saga 007. La notizia è stata divulgata dalla Bbc. Pare che l'attore sia morto nel sonno mentre si trovava alle Bahamas, dopo aver combattuto contro una lunga malattia.

L’attore era stato sposato all’attrice Diane Cilento dal 1962-1973. La coppia ha divorziato nel 1973 e Cilento morì nel 2011. Connery lascia la seconda moglie, la pittrice Micheline Roquebrune, con la quale era sposato dal 1975; il figlio Jason, pure attore, figlio della prima moglie, e un nipote, figlio di Jason.

Attore cinematografico scozzese dal fascino inconsumabile, premio Oscar per "Gli Intoccabili" è divenuto celebre grazie al personaggio di James Bond, del quale è stato il primo interprete. Per molte ammiratrici anche di diverse generazioni, è l'attore più affascinante e elegante mai esistito, con quello charme innato che lo contraddistingue.

Conosciuto soprattutto per il suo ruolo nella saga di 007, che interpretò in sette film, Connery ha avuto anche parti importanti in Indiana Jones, Il nome della rosa e L'uomo che volle farsi re.

Prima della recitazione ha fatto il lattaio e il militare nella Royal Navy, la marina inglese. Dopo le prime comparsate nei teatri locali e qualche lavoro per la Bbc fece un'audizione, davanti all'autore Ian Fleming, per la prima trasposizione dei libri di James Bond sul grande schermo. ''Inadatto'' lo bollò Fleming che non voleva un rude marcantonio scozzese per il ruolo di una raffinata spia inglese. Fu la moglie di Fleming, ammaliata come molte altre donne dal carisma di Connery, a far cambiare idea allo scrittore. Il legame con Bond rimase ancora forte tanto che Connery abbandonò di recente la sua pensione dorata per doppiare la voce dell'agente segreto in un videogioco basato su 007.

Dopo Bond vennero altri successi con Hitchcok (Marnie e Assassinio sull'Orient Express), Indiana Jones e Caccia a ottobre rosso. Anche negli anni'90 l'attore ha continuato a riscuotere i consensi del pubblico con Entrapment, Scoprendo Forrester e The Avengers, tanto che ancora nel 1998 la rivista People lo annoverava fra gli uomini più belli del mondo dopo averlo proclamato nel 1990 l'uomo più sexy del secolo.

