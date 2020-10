Coronavirus, Gabriele Salvatores positivo ma asintomatico: "State molto attenti"

Gabriele Salvatores è positivo al Covid-19. Lo ha fatto sapere lo stesso regista alla vigilia della presentazione, domani alla Festa di Roma, del film "Fuori era primavera", un viaggio nell’Italia del lockdown, prodotto da Indiana Production e Rai Cinema.

"Sono asintomatico - ha detto -, spero di uscirne presto. Sono una persona responsabile, ho rispettato le distanze, ho evitato i contatti, eppure questo virus si è infilato dentro di me. Vi prego, state molto attenti: in questa fase dobbiamo essere forti, dimostrare noi della società civile di essere più bravi di chi deve controllarci".

Questo l'appello del regista che a proposito del film ha spiegato: "Era nato come un documentario per la memoria ma siccome ci siamo resi conto che questa storia non sarebbe finita, l’ultima immagine è una barchetta in mezzo al mare, che non si sa dove e quando approderà. L’immagine che ne viene fuori è che gli italiani sono migliori di come vengono dipinti. C'è la lotta al virus, ma ci sono anche gli aspetti umani. E poi ci sono tanti bambini, che ci fanno pensare al futuro".

© Riproduzione riservata