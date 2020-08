I film su Tgs, stasera va in onda "Patch Adams"

Un altro appuntamento con il cinema di Tgs. Questa sera, 12 agosto, andrà in onda alle 21.40 uno dei titoli più iconici della filmografia di Robin Williams, "Patch Adams"(1998) all'indomani dell'anniversario della sua morte.

LA TRAMA. Hunter "Patch" Adams (Robin Williams) tenta di suicidarsi ma il tragico tentativo, non gli riesce. Così sceglie di auto-internarsi in un istituto mentale. Una volta lì, scopre che usare l'umorismo piuttosto che la medico-centrata psicoterapia aiuta meglio i suoi colleghi pazienti e gli fornisce un nuovo scopo nella vita.

Per questo motivo vuole diventare un medico e due anni dopo si iscrive all'Università della Virginia (ora nota anche come UVA) risultando essere lo studente più anziano del primo anno. Egli mette in dubbio l'approccio senz'anima della scuola alle cure mediche, così come i metodi del Decano della scuola Walcott (Bob Gunton), che prende in antipatia Patch sin dal primo istante e crede che i medici debbano curare i pazienti come dice lui e non fare amicizia con loro.

A causa di ciò e di incidenti come l'installazione di un gigantesco paio di gambe di cartapesta su delle staffe durante una conferenza ostetrica, viene espulso dalla scuola di medicina, anche se in seguito viene reintegrato quando alla scuola diventa evidente che i suoi metodi non convenzionali spesso aiutano a curare i suoi pazienti. Adams incoraggia gli studenti di medicina a lavorare a stretto contatto con le infermiere, successivamente, apprendendo tempestivamente le capacità di intervistare, e sostiene che la morte dovrebbe essere trattata con dignità e talvolta persino con umorismo.

