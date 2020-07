Lutto nel cinema, morta Olivia de Havilland: interpretò Melania in "Via col vento"

E’ morta Olivia de Havilland, l'attrice che interpretò lo storico ruolo di Melania Hamilton in "Via col vento". Aveva 104 anni e si è spenta nella sua casa di Parigi. Nella sua carriera ha vinto due Oscar nel 1947 per "A ciascuno il suo destino" e nel 1950 con "L'Ereditiera".

Indimenticabile interprete di film come "L'Ereditiera", Olivia de Havilland era anche l’ultima sovravvissuta del cast stellare di "Via col Vento", interpretato da Vivien Leigh e Clark Cable.

Olivia de Havilland è morta sabato, nella sua casa di Parigi, e si è spenta nel sonno. Britannica naturalizzata statunitense, era la più longeva Premio Oscar vivente. Il primo luglio aveva festeggiato i 104 anni.

Olivia de Havilland era la sorella di Joan Fontaine, indimenticabile protagonista di "Rebecca, la prima moglie", il film di Alfred Hitchcock, con cui l’attrice, all’epoca 22enne, anche lei si aggiudicò un Premio Oscar.

