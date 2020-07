I film di Tgs, stasera va in onda "A letto con il nemico"

Torna l'appuntamento con il cinema di Tgs. Questa sera, sabato 25 luglio, va in onda, alle 21.40 "A letto con il nemico", un film di Joseph Ruben con Julia Roberts, Patrick Bergin, Kevin Anderson.

Trama. Martin e Laura Burney sono sposati da più di tre anni, ma per lei sono stati tre anni di terrore. Suo marito alterna (rari) momenti di tenerezza ad accessi inspiegabili di gelosia, dopo i quali Laura è costretta a curarsi i lividi.

Una sera marito e moglie sono in barca e Laura, che ha sempre detto di non saper nuotare, si lascia scivolare fuori bordo e fugge. Ora che è libera Laura prende il nome di Sara, va a vivere nell'Iowa e si rifà un'altra vita. Martin però la scopre e si introduce in casa sua.

© Riproduzione riservata