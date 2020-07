I film di Tgs, stasera va in onda "Al di là della legge"

Si conferma l'appuntamento con il cinema di Tgs. Questa sera, 18 luglio, va in onda alle 21,40 il film "Al di là della legge" con Lee Van Cleef, Antonio Sabato, Lionel Stander, Graziella Granata e Bud Spencer. Regia di Giorgio Stegani.

Trama. Tre ladri derubano la diligenza che trasporta le paghe dei minatori senza che nessuno si accorga di nulla. Anzi, Cudlip (Lee Van Cleef), diventa anche amico di Ben Novak (Antonio Sabato) il nuovo ingegnere di Silvertown, incaricato del trasporto del denaro. Così quando Ben si accorge che Cudlip se la cava molto bene con le armi, decide di incaricarlo del trasporto delle nuove paghe. Cudlip accetta, ma solo per rubarle nuovamente, senza spargere sangue. Ma la diligenza è attaccata da un altro gruppo di banditi, e solo grazie a Cudlip e ai suoi due compari le paghe arrivano in città. Cudlip è proclamato sceriffo ed è incaricato del trasporto dell'argento estratto in miniera. Ma anche gli altri banditi, sconfitti una prima volta, hanno messo gli occhi su quel carico. Così, approfittando della confusione di una festa, giungono in città, sequestrano le donne e le bambine che erano in chiesa e chiedono l'argento per il riscatto. Cudlip li asseconda, ma organizza una barricata sulla via per il confine. Sarà proprio la stessa via che percorreranno anche i banditi..

