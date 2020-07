I film di Tgs, stasera va in onda "Prova a volare"

Si conferma l'appuntamento con il cinema italiano di Tgs. Questa sera, 9 luglio, va in onda alle 21,40 il film "Prova a volare" di Lorenzo Cicconi Massi con Riccardo Scamarcio, Alessandra Mastronardi, Antonio Catania, Ennio Fantastichini

Trama. Alessandro (Riccardo Scamarcio) è un ventenne che studia e vive una vita spensierata, frequentando amici divertenti come il fotografo di matrimoni (Antonio Catania), a cui ogni tanto dà una mano come cineoperatore. L’improvviso incidente in cui il padre perde la vita lo costringe a lasciare tutto per dirigere l’azienda metallurgica di famiglia. Ma l’ultimo matrimonio dove va a fare le riprese cambia nuovamente le carte in tavola. Gloria (Alessandra Mastronardi), la giovane sposa che aspetta un figlio, compie una fuga rocambolesca coinvolgendolo suo malgrado, e lascia a bocca aperta il padre (Ennio Fantastichini), un uomo autoritario e sbrigativo, l’inetto sposo, i parenti e gli invitati. Il lungo viaggio in auto verso un paesino del Sud mette in luce la diversità dei loro caratteri, tra scontri, incomprensioni e improvvisi capovolgimenti. Quando il padre ritroverà la figlia fuggita, forse qualcosa sarà cambiato nel loro rapporto, ma anche tra Alessandro e Gloria.

© Riproduzione riservata