Film su Tgs, stasera va in onda "Felicissime condoglianze"

Proseguono anche nel week end gli appuntamenti con i film di Tgs. Stasera, 4 luglio, alle 21,40, va in onda "Felicissime condoglianze" di Tom Ponti con Andrea Roncato, Enzo Salvi, Claudio Insegno, Milena Miconi, Corrado Ardone

La trama. Vitulano, ridente cittadina del beneventano, è il palcoscenico di questa commedia che racconta la metamorfosi di due fratelli: Leo e Max. Leo è prossimo al matrimonio e lavora in uno studio legale, non è un brillante avvocato anzi, è sottomesso al suocero, suo datore di lavoro.

Max, ancora afflitto dalla prematura scomparsa dei suoi genitori, morti quando i due fratelli erano ancora piccoli in un incidente stradale, cerca di esorcizzare quel dolore. In che modo? Partecipando a tutti i funerali del paese e spacciandosi per l'organizzatore degli eventi funebri. Max è un “funeral planner” e Saverio, il suo migliore amico, sarà suo socio. Leo e Max, per motivi diversi, faranno scelte, indotte dagli eventi, che cambieranno radicalmente la loro vita.

