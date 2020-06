Tgs, stasera va in onda il film "Alla larga dal mare"

Un nuovo appuntamento con il film di Tgs. Va in onda stasera, martedì 30 giugno, alle 21,40 "Alla larga dal mare", con Glenn Ford, Gia Scala, Earl Holliman, diretti da Charles Walters alla regia.

Un reparto speciale americano di stanza su una piccola isola fornisce resoconti sulla guerra del Pacifico, ma ha la totale proibizione di lasciare l'isola. Costretti in quella splendida cornice, i militari intrecciano complesse relazioni sentimentali. Il tenente Siegel si è innamorato di Melora Alba, un'indigena, mentre il tenente Pendleton cerca in ogni modo di conquistare un tenente del corpo ausiliare Alicia Tomlen. A pace conclusaSiegel rinuncia a tornare in patria per amore di una bella indigena, che non vuole lasciare la sua amata terra.

