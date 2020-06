Tgs, stasera va in onda il documentario "Sulle tracce dei ghiacciai"

Si conferma anche per questa sera il consueto appuntamento con i film di Tgs. Questa sera, 28 giugno, alle 21,40, andrà in onda un documentario di Massimiliano Sbrolla, "Sulle tracce dei ghiacciai".

Cento anni dopo la spedizione alpinistica e scientifica del Duca degli Abruzzi sul ghiacciaio del Baltoro, in Karakorum, un team di scienziati e di fotografi, guidato dal fotografo e alpinista Fabiano Ventura, ne ripercorre le stesse orme con lo scopo di documentare, per la prima volta in maniera visiva, gli effetti dei cambiamenti climatici, che si sono verificati nel corso di un secolo sui ghiacciai del Karakorum.

Partendo dalle immagini storiche di Vittorio Sella e Massimo Terzano, confrontate con le nuove di Fabiano Ventura, unitamente a rilievi sul campo e indagini di laboratorio, la missione vuole mostrare le trasformazioni avvenute nel corso di un secolo nel sistema terrestre più delicato e significativo, quello della criosfera.

