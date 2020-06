I film di Tgs, stasera va in onda "The Game"

Proseguono gli appuntamenti con il cinema di Tgs. Questa sera, domenica 21 giugno, andrà in onda "The Game", film diretto da David Fincher con Michael Douglas, Deborah Kara Unger, Sean Penn.

Nicholas Van Orton è un ricco uomo d'affari di San Francisco dalla vita monotona e monocolore. Ormai divorzionato, è ossessionato dalla triste fine del padre, morto suicida dopo essersi buttato dal tetto di casa quando Nicholas era ancora un ragazzo.

In occasione del suo compleanno riceve un regalo inaspettato da parte del fratello Conrad: una tessera che gli permette di iscriversi ad un club esclusivo di giochi di ruolo, chiamato Consumer Recreation Services (CRS). Un modo come un altro, all'apparenza, per creare un diversivo nella sua vita.

Nicholas accetta ma la sua domanda sembrerebbe essere stata respinta. In realtà il gioco inizia fino a trasformarsi in un'escalation di incontri e situazioni al di là del possibile.

