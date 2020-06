Film su Tgs, stasera in onda "La ragazza con il bastone"

Continuano gli appuntamenti con il cinema su Tgs. Oggi, mercoledì 17 giugno, andrà in onda alle 21,40 "La ragazza con il bastone", un film del 1970 di Eric Till con David Hemmings, Samantha Eggar, Emlyn Williams.

Al centro della trama l'amore tra Deborah Dainton (Samantha Eggar), ragazza paralizzata ad una gamba, e il giovane pittore Leigh Hartley (David Hemmings). Un amore nato ad una festa ma oscurato dall'inganno.

Dopo un insistente corteggiamento da parte di Hartley, Deborah decide di lasciare la famiglia e la casa paterna per iniziare una nuova vita con il suo amato. Una favola destinata a durare molto poco dopo che Leigh propone alla giovane di aiutare lui e alcuni amici ad intrufolarsi nel negozio in cui lei lavora per rubare alcuni oggetti di valore.

Opposta inizialmente resistenza, Deborah cede alla lusinghe di Leigh aiutandolo ad entrare nello scantinato del negozio, capendo però di essere stata usata.

