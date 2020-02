Cinema a lutto, morto l'attore Flavio Bucci

Lutto nel mondo del cinema: è morto questa mattina a causa di un infarto l'attore Flavio Bucci. A darne notizie in un posto si Facebook il sindaco di Fiumicino Esterino Montino.

Da anni, infatti, Bucci risiedeva a Passoscuro, sul litorale romano. Il grande interprete, come lo stesso sindaco ha ricordato, era noto per il personaggio di Antonio Ligabue e per decine di film come il Marchese del Grillo. Aveva 72 anni.

Nel 1977 si fece conoscere dal grande pubblico con lo sceneggiato televisivo Rai Ligabue, diretto da Salvatore Nocita, con il quale tornò poi a lavorare nei Promessi sposi (1989); sempre per il piccolo schermo, ha recitato nella Piovra (1984) di Damiano Damiani e in L'avvocato Guerrieri - Ad occhi chiusi (2008) di Alberto Sironi.

Sposato con Micaela Pignatelli dalla quale ha avuto due figli, Alessandro e Lorenzo, ha avuto un terzo figlio, Ruben, da una relazione con la produttrice olandese Loes Kamsteeg.

