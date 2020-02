Oscar 2020, gaffe su Luke Perry: dimenticata la sua morte

Imbarazzo durante la cerimonia degli Oscar 2020. Nel corso del tributo alle personalità del mondo del cinema scomparse nell'ultimo anno non sono state ricordati anche Luke Perry e Cameron Boyce.

La gaffe non è passata inosservata e ha scatenato una polemica tra i fan che l'hanno interpretata come una mancanza di rispetto nei loro confronti.

La star di Beverly Hills 90210 è stata stroncato a 53 anni da un ictus nel marzo del 2019 mentre il giovane attore e ballerino è morto nel sonno lo scorso luglio a soli 20 anni a causa di un attacco epilettico. Perry, tra le altre cose, era presente in Once Upon a Time in Hollywood (C'era una volta a Hollywood) nel suo ultimo ruolo prima di morire. Il film di Quentin Tarantino è stato tra quelli che hanno ricevuto il maggior numero di nomination quest'anno.

La colonna sonora per 'In Memoriam' è stata eseguita da Billie Eilish che, fresca di Grammy, si è esibita anche in una cover di 'Yesterday' dei Beatles.

