Oscar, svelate le nomination: film e attori candidati alla statuetta

Sono stati svelati i nomi dei titoli che hanno ricevuto la nomination per l'assegnazione dell'Oscar il prossimo 9 febbraio.

Si tratta di Ford V Ferrari, The Irishman, Jojo Rabbit, Joker, Piccole Donne (Little Women), Storia di un matrimonio (Marriage Story), 1917, C'era una volta a Hollywood (Once Upon a Time in Hollywood) e Parasite.

Nella categoria attrici non protagoniste concorrono: Kathy Bates per 'Richard Jewell'; Laura Dern per 'Storia di un matrimonio'; Scarlett Johansson per 'Jojo Rabbit', Florence Pugh per 'Piccole donne' e Margot Robbie per 'Bombshell-La voce dello scandalo'.

Per gli attori non protagonisti sono candidati Tom Hanks per 'Un amico straordinariò; Anthony Hopkins per 'I due papi'; Al Pacino per 'The Irishman'; Joe Pesci per 'The Irishman' e Brad Pitt per 'C'era una volta a... Hollywood’.

