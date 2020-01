"Tolo Tolo" di Checco Zalone, incassi da record: battuto se stesso e gli "Avengers"

Zalone si conferma campione di incassi e si proietta verso nuovi record. L’ultimo film del regista-attore pugliese uscito ieri, 'Tolo Tolo, è il più visto di sempre all’esordio nelle sale italiane, con 8.668.926 euro raccolti al botteghino e oltre un milione di spettatori: una media di 7.164 persone in 1.210 schermi. La pellicola batte il precedente successo di Zalone, 'Quo vado?', del 2016, con la regia di Gennaro Nunziante, che al debutto, anche quella volta il primo gennaio, fece registrare al box office 7.360.192 euro.

Il film, che attualmente si trova insieme ad 'Avatar' in vetta alla classifica dei film con maggiore incasso complessivo nel nostro Paese, all’esordio superò, doppiandolo, il record allora detenuto da 'Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 2' (2011). 'Tolo Tolò nel primo giorno di programmazione ha battuto anche i film campioni d’incasso del 2019 come 'Il Re Leone e 'Avengers: Endgame. Ad aprile, nel primo fine settimana, il film di azione sui supereroi Marvel diretto da Anthony e Joe Russo aveva superato i 5 milioni di incasso risultando secondo della storia alle spalle di 'Quo Vado?'. Ad agosto invece la pellicola di animazione live-action della Walt Disney, remake del cartoon 'Il Re Leonè del 1994, ha debuttato avvicinandosi ai 3 milioni in un solo giorno incassando oltre 3mila euro in oltre 950 sale.

Visti i numeri di capodanno e le oltre 1.200 sale in cui è programmato, 'Tolo Tolo sembra avviato fin da subito a superare 'Avatar' nella classifica dei maggiori incassi in Italia: la pellicola di fantascienza diretta da James Cameron (2009) raggiunse i 65,7 milioni di euro. Sette anni dopo fu proprio il quarto film con Checco Zalone, 'Quo vado?', ad arrivare a un passo dallo scettro: incassò 65,3 milioni. In terza posizione c'è poi un altro film con Zalone, 'Sole a catinelle' (2013), con 51,9 milioni. Quarto un altro capolavoro di Cameron, 'Titanic' (1997), con 50,2 milioni. Quinto ancora un film con Zalone, 'Che bella giornata' (2011), a quota 43,5 milioni.

Tra le commedie italiane di successo, la prima a comparire nella classifica dei migliori incassi, al settimo posto, è 'La vita è bella di Roberto Benigni, film che fino all’arrivo del comico pugliese rappresentava il maggior incasso di un film italiano nel nostro Paese con 31,2 milioni di euro. In classifica ci sono poi 'Benvenuti al Sud’diretto da Luca Miniero (2010, decimo con 29,8 milioni), 'Chiedimi se sono felice di Aldo, Giovanni e Giacomo (2000, quindicesimo con 28,5 milioni), 'Natale sul Nilo di Neri Parenti (2002, sedicesimo con 28,3 milioni), e 'Il ciclone di Leonardo Pieraccioni (1996, diciassettesimo con 28,1 milioni).

