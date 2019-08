In arrivo il quarto capitolo di "Matrix": Keanu Reeves sarà di nuovo Neo

La saga di Matrix non è destinata a concludersi. E' in arrivo infatti il quarto capitolo della trilogia visionaria delle sorelle Wachowski che questa volta però vedrà dietro la macchina da presa solo Lana: Lilly aveva fatto sapere qualche tempo fa che, qualora si fosse progettato un'altro film sull'universo Matrix, non vi avrebbe fatto parte. A vestire i panni di Neo ci sarà nuovamente Keanu Reeves insieme a Carrie-Anne Moss come sempre nel ruolo di Trinity.

A rivelarlo Variety, proprio in occasione del 20° anniversario della saga cult, mentre nulla si sa ancora sulla trama della pellicola prodotta da Warner Bros. Pictures e Village Roadshow Pictures né quali saranno gli altri membri del cast. Le riprese inizieranno nel 2020.

«Siamo entusiasti di riproporre Matrix con Lana (Lana Wachowski, ndr) - ha detto Toby Emmerich, presidente di Warner Bros. Picture Group -. Lana è davvero una visionaria, una regista originale e creativa e siamo emozionati che scriverà, dirigerà e produrrà questo nuovo capitolo dell’universo Matrix».

I tre film precedenti, "Matrix", "Matrix Reloaded" e "Matrix Revolutions" in totale hanno incassato in tutto il mondo un miliardo e 600 milioni di dollari.

Da tempo la Warner Bros. progettava un ritorno nell'universo Matrix, trilogia che ha sdoganato la tecnica del bullet time nelle scene d'azione al ralenti, rendendolo il suo marchio di fabbrica. Ma a bloccare i progetti era stata l'assenza dei diritti di produzione.

