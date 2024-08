Idea Juve, Chiesa per Koopmeiners ma l'Atalanta non molla

In ogni caso, in queste ultime settimane tutto sembra girare attorno all’Atalanta. I nerazzurri per il debutto a Lecce rinunciano ad Ademola Lookman, eroe con tre gol nella finale di Europa League a Dublino contro il Bayer Leverkusen. Ma forse proprio quella tripletta ha attirato le attenzioni del Psg che, a quanto lascia trapelare lo stesso giocatore, lo vorrebbe con sé. Ma se la punta nigeriana andrà via, servirà immediatamente un sostituto per l’attacco. L’indiziato numero uno è Federico Chiesa: la Juve lo inserirebbe volentieri nella trattativa per arrivare a Teum

Con il campionato già iniziato e a poco più di 10 giorni dalla chiusura del mercato, le squadre di Serie A appaiono ancora un cantiere aperto. Tutto in barba alla sportività e alla credibilità della competizione, al punto che l’amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, è intervenuto sul tema. «Non è utopia iniziare dopo il calciomercato - ha spiegato - Ci abbiamo provato, ma la Liga spagnola è stata categorica e non siamo riusciti a trovare l’accordo».

Koopmeiners, che sta continuando il braccio di ferro con la Dea consegnando l’ennesimo certificato medico per non allenarsi con la squadra.

L’ad bergamasco Percassi però non si smuove: «I giocatori forti vogliamo tenerli con noi». Quanto a Chiesa il problema - al di là di un timido interessamento dell’Inter - resta sempre l’elevato ingaggio. Intanto, lascia Bergamo il maliano El Bilal Tourè, destinato allo Stoccarda.

La Juve sta chiudendo alcune operazioni in uscita: il centrale Daniele Rugani va all’Ajax allenato da Francesco Farioli mentre il centrocampista Hans Nicolussi Caviglia raggiunge il Venezia. Reintegrato in squadra Weston McKennie che, nelle intenzioni della dirigenza bianconera, poteva essere una pedina di scambio per arrivare a Nico Gonzalez della Fiorentina, sul quale c’è proprio l’Atalanta. Sfuma Francisco Conceicao: il Porto ha rispedito al mittente la proposta di un prestito con diritto di riscatto.

In casa Roma si discute ancora di Paulo Dybala dopo l’ottima prestazione contro il Cagliari. I tifosi spingono affinché l’argentino resti, società ed entourage del giocatore stanno ancora valutando l’offerta araba. Il club si starebbe tutelando: oggetto dei desideri Rodrigo Riquelme dell’Atlético Madrid. Fatta, invece, per Lorenz Assignon dal Rennes.

Il Napoli, dopo la batosta con il Verona, accelera sul mercato. David Neres è arrivato, ma non basterà per placare l’ansia di Antonio Conte. Per questo la dirigenza partenopea insiste con il Chelsea per Romelu Lukaku, slegandolo dalla trattativa per il passaggio di Victor Osimehn ai Blues. Sul nigeriano, intanto, si sarebbe risvegliato l’interesse del Psg e di alcuni club della Saudi League. Fatta, invece, per Billy Gilmour. Il Brighton avrebbe acconsentito alla cessione del centrocampista 23enne ma vorrebbe prima chiudere per il suo sostituto, lo scozzese Matt O’Riley del Celtic, inseguito quest’estate senza fortuna dall’Atalanta.

L’Inter ha in mano il cartellino di Tomas Palacios, 21enne difensore argentino del Talleres, per 5 milioni. Il Milan potrebbe non cedere più Pierre Kalulu alla Juve. In uscita tra i rossoneri restano Yacine Ismael Bennacer verso la Saudi League, Tommaso Pobega e Yacine Adli.

Il Como dopo il rifiuto del Copenaghen per il difensore Kevin Diks sta valutando i profili di Filippo Terracciano e Mattia De Sciglio. Il sogno resta Sergio Roberto. Intanto l’ex Manchester United Fosu-Mensah si sta allenando con la squadra allenata da Cesc Fabregas per strappare un ingaggio.