Calciomercato, per la Juve sfuma Todibo ma all'orizzonte spunta Nico Gonzalez

Sempre la Juve non molla Teun Koopmeiners: il centrocampista olandese è uno dei giocatori nel mirino della Vecchia Signora ormai da mesi. L’accordo tra Koopmeiners e il club di Torino è stato raggiunto ormai da tempo. Inoltre, da giorni Teun non si sta allenando con la formazione bergamasca. La Juventus starebbe dunque pensando all’affondo decisivo e a una nuova offerta: sul tavolo 50 milioni di euro per strappare l’olandese alla Dea.

È la Juve una delle squadre più attive del calciomercato estivo 2024. Se il club bianconero ha perso Jean-Clair Todibo, centrale francese che ha scelto il West Ham, in bianconero sta per arrivare Nico Gonzalez: il ds Giuntoli farà di tutto per portarlo a Torino già per la prima di campionato contro il Como, è una corsa contro il tempo, ma è fattibile. I contatti con la Fiorentina procedono e c’è positività per la chiusura dell’affare, il giocatore viola ha dato l’ok al trasferimento e l’argentino non è stato convocato per l’amichevole della Viola a Friburgo. Il passaggio del giocatore alla Juve, poi, darebbe il via a un altro affare caro alla squadra di Palladino, l’arrivo di Albert Gudmundsson del Genoa. Entrambe le squadre, dunque, sono motivate ad arrivare a un punto di svolta in tempi brevi.

Continua la ricerca di un terzino da parte della Roma: i giallorossi hanno messo nel mirino Lorenz Assignon, laterale francese del Rennes per cui presenteranno una prima offerta per un prestito con diritto di riscatto. I francesi però vorrebbero cederlo a titolo definitivo, e la Roma deve cambiare le condizioni d’acquisto per arrivare al classe 2000. Nell’ultima stagione Assignon ha giocato in prestito al Burnley.

Paulo Dybala, che questo pomeriggio nell’ultima amichevole precampionato con l’Everton non è partito tra tititolari, sarebbe tentato dall’Arabia Saudita. L’Al-Ahli e l’Al-Ittihad stanno provando a portare la Joya in Saudi Pro League. I due club avrebbero offerto all’ex juventino un contratto da oltre 15 milioni di euro a stagione e alla Roma 12 milioni euro. Una cifra troppo bassa per la società giallorossa, che non è per niente intenzionata a privarsi del campione argentino. Solo la volontà del giocatore potrebbe cambiare le carte in tavola, ma a poco più di una settimana dall’inizio della nuova stagione sembra difficile.

Dall’altra parte calcistica della Capitale, la Lazio è ormai in chiusura con la Salernitana per l’acquisto di Dia. L’attaccante costerà 10 milioni cui andrà aggiunto un milione di bonus. L’affare si dovrebbe concretizzare nei prossimi giorni.

L’immagine di un leone, nonché simbolo di Alexis Sanchez è l’indizio social che l’Udinese ha diffuso su X nelle scorse ore per prepararsi ad annunciare il ritorno in bianconero dell’attaccante cileno che, dopo l’addio all’Inter, ha deciso di restare in Italia firmando, da svincolato, per la squadra di Runjaic. Annuncio che è arrivato poco dopo le 16, con un comunicato sul sito ufficiale del club.

Per quanto riguarda il calcio mercato internazionale, il Barcellona non ha mollato la presa su Nico Williams per ingaggiarlo e così poter formare la coppia d’oro della nazionale spagnola con Yamine Lamal. Il club azulgrana, che sta insistendo con l’agente del giocatore e con l’Athletic Bilbao, ha però posto una data limite per chiudere la trattativa: non oltre il 24 agosto quando i catalani affronteranno proprio la squadra basca. Il 22enne di Pamplona ha lasciato più volte intendere di voler continuare un altro anno con il suo attuale club. Pochi giorni fa, alla ripresa degli allenamenti dopo il permesso accordatogli per la partecipazione vittoriosa agli Europei, la stella spagnola ha registrato un video sui canali social dell’Atheltic con il tradizionale forza Athletic in lingua basca: «Aupa Athleticzales! Sono tornato! Non vedo l’ora di iniziare la stagione. Andiamo Athletic!». I blaugrana cercano un «colpo di mercato» da presentare ai propri tifosi e da contrapporre a quello realizzato dal Real Madrid con l’arrivo di Kylian Mbappé.