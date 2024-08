Con Mbappè è dream team Real, Osimhen tra Psg e Chelsea

Per sostituire l’azzurro in difesa, il Bologna continua a pensare a HUMMELS, che però non si è ancora espresso e così potrebbe diventare un obiettivo COSTA del Tolosa. Dalla Francia, nuovo segnali di un prossimo arrivo alla Continassa di TODIBO, mentre il Rennes sta per chiudere con l’Atalanta per HATEBOER. CHIESA aspetta offerte per lasciare la Juve, che non lo ritiene più indispensabile, e quasi sulla porta all’Inter sono ARNAUTOVIC e CORREA. Per l’attaccante italiano c’è anche la soluzione Premier, dove però molte squadre, specie le big, sono già organizzate.

Al Manchester City, Guardiola per ora si accontenta di avere inserito SAVIO tra gli esterni. Tramontata l’ipotesi DANI OLMO, potrebbe inseguire DONNARUMMA in caso di partenza di Ederson per l’Arabia. L’Arsenal, che ha inserito in difesa CALAFIORI (partirà dalla vecchia posizione di esterno sinistro) e riscattato il portiere David RAYA, pensa invece ad un attaccante per dare il cambio a Havertz. Finita l’era Klopp, il Liverpool si affida a Slot, una scelta che appare rischiosa. Tra le novità c’è VAN DEN BERG, centrale alternativo a Konate. Spazio maggiore andrà all’altro olandese Gakpo, dopo l’ottimo europeo. Il nodo Osimhen riguarda anche i Blues, allenati da MARESCA, che potrebbero inserirsi nella trattativa col Psg forti della priorità che Lukaku ha dato al Napoli. Intanto fuochi d’artificio sul mercato: dentro, per 100 milioni, il portiere JORGESEN, il difensore DEWSBURY e il trequartista KELLYMAN, stessa cifra incassata per i terzini MATSEN e HALL e l’esterno HUTCHINSON. Lo United, presi ZIRKZEE e, per 60 mln, il difensore YORO, tratta col Bayern MAZROUI e DE LIGT, ma i tedeschi chiedono 75 mln. Poco mosso il Tottenham, che ha investito 40 milioni per il centrocampista GRAY, liberandosi di DIER, PERISIC e NDOMBELE’.

In Spagna, e non solo, svetta il Real, sempre più giovane e sempre più forte. Oltre a super MBAPPE’, in attacco c’è anche il baby fenomeno ENDRICK. Per puntellare il centrocampo, Ancelotti pensa a RABIOT. Hansi Flick al Barcellona sogna di riformare la coppia campione d’Europa Yamal-NICO WILLIAMS, ma ci vogliono 60 mln, come per l’altro talento DANI OLMO. Più a buon mercato altre due opzioni, CANCELO e JOAO FELIX. Persi MORATA e DOVBYK, all’Atletico è in arrivo un altro gigante, SORLOTH del Villarreal, Simeone ha blindato la difesa, con LE NORMAND.

In Germania, spese pazze del Bayern Monaco, con due affari da 50 milioni per inserire il centrocampista francese OLISE e il portoghese JOAO PALHINHA. Pressing per THA sul Leverkusen, che pensa alla Champions con gli innesti dell’esterno sinistro francese TERRIER e del centrocampista del Girona ALEX GARCIA.

Il Psg, dopo il traumatico addio di Mbappè cerca un attaccante carismatico, ma 100 milioni per OSIMHEN sembrano troppi Situazione fluida, ma deve partire uno tra GONCALO RAMOS e KOLO MOUANI, strapagati l’anno scorso. In arrivo due investimenti da 60 mln per i gioielli NEVES del Benfica e DOUE’ del Rennes.

Tra gli altri movimenti interessanti, l’Aston Villa ha incassato 110 mln per DIABY e DOUGLAS LUIZ che ha investito per ONANA e MATSEN, il Brighton ha preso per 65 mln MINTEH e WIEFFER, il West Ham sta completando l’ingaggio di FULLKRUG per 27 milioni. Il Dortmund si è rafforzato con ANTON e GIURASSY dello Stoccarda. Poderosi investimenti (120 mln) per la proprietà Usa del Lione (NIAKHATE’, NUAMAH e MANGALA). Si difende anche Mourinho che ha fatto arrivare al suo Fenerbahce EN-NESYRY, SOYUNCU e SAINT-MAXIMIN.