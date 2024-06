Una coppia in bianconero: la Juve prende la fidanzata Alisha Lehmann e ora punta su Douglas Luiz

Una coppia in bianconero. In attesa dell’arrivo di DOUGLAS LUIZ, la Juventus ha preso la fidanzata del brasiliano, la 25enne calciatrice (e influencer) dell’Aston Villa e della nazionale svizzera Alisha Lehmann (nella foto) che ha 16 milioni di followers su Instagram e quindi verrà utilizzata dalla Juve anche sui social per promuovere il calcio femminile. Ora i bianconeri proveranno a stringere per GREENWOOD, mentre per CALAFIORI ogni discorso è rimandato a dopo gli Europei, così come per l’eventuale «uscita» di CHIESA, sempre nel mirino della Roma. Dal Fenerbahce di Mourinho è invece arrivata una richiesta per HUIJSEN.

Dalla Spagna, rilanciata da alcuni media locali, arriva la voce che il Real Madrid, a cui serve un centrocampista, sarebbe intenzionato a offrire 100 milioni di euro all’Inter per BARELLA. Una cifra perfino superiore (120) è ciò che vorrebbe il Napoli per OSIMHEN, e per questo per ora non ci sono stati pretendenti. Ma ora ci starebbe pensando l’Arsenal, che ha bisogno di una prima punta. A quel punto il Napoli andrebbe con decisione su LUKAKU, per la felicità di Conte, al quale è stata garantita di nuovo la permanenza di DI LORENZO. Il Napoli tenterà anche l’aggancio a BUONGIORNO, considerato il rinforzo ideale per la difesa.