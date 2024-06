Calciomercato, Mourinho chiude le porte a Dybala. Ex rosa in panchina: Maresca al Chelsea, Grosso al Sassuolo

È ancora il mercato degli allenatori, con l'arrivo di PALLADINO a Firenze, i contatti di ITALIANO con il Bologna, l'attesa per la firma di CONTE con il Napoli, che avverrà a Roma, e l'annuncio del Chelsea, che ha ufficializzato l'arrivo di MARESCA sulla panchina dei Blues. Proprio quest'ultima mossa potrebbe complicare i piani del presidente De Laurentiis, perché il nuovo tecnico dei londinesi non è così entusiasta di OSIMHEN e preferirebbe invece che il club si tenesse LUKAKU, rientratio dal leasing alla Roma. Così per il Napoli sfumerebbero, almeno per ora, i 120 milioni che conta di incassare con il nigeriano e svanirebbe anche la possibilità di avere l'attaccante, appunto Lukaku, che Conte vorrebbe. Intanto, il tecnico ha ribadito che KVARATSKHELIA non si tocca, nonostante il forte interessamento del Psg per il georgiano. Idem per DI LORENZO, che vuole andarsene e ha avuto contatti, tramite il suo agente, con Juventus e Roma.

E a proposito dei giallorossi, da Istanbul MOURINHO, nella conferenza stampa di presentazione al pubblico, ha fatto sapere di non essere interessato a DYBALA (e nemmeno a Lukaku) per il suo Fenerbahce. «Non ho alcun interesse - ha detto il nuovo allenatore della squadra turca - per giocatori dei miei club precedenti, quindi non sono interessato ad alcun giocatore della Roma. Sono sicuro che costruiremo una squadra molto forte per realizzare i sogni dei tifosi del Fenerbahçe. La cultura qui è un po' diversa, si fanno troppe ipotesi. Ho sentito che avrei chiesto Lukaku e Dybala, ma non è così: non voglio questi giocatori». Juve e Milan invece rischiano di dover abbandonare la pista ZIRKZEE, perché il nuovo allenatore del Bayern Monaco, Vincent Kompany, ha chiesto di riprendere l'attaccante che così bene ha fatto a Bologna. Gli emiliani continuano anche a subire il pressing della Juventus per CALAFIORI. Il Bologna, che vuole provare a prendere TESSMANN dal Venezia, ha ricevuto richieste di informazioni dall'Inghilterra per CASTRO, appena convocato dall'Argentina per l'Olimpiade di Parigi, ma sono state rimandate al mittente.